Fibre optique au Maroc : l’ANRT impose le partage des réseaux entre opérateurs

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) a mis en place un cadre réglementaire strict pour imposer le partage des infrastructures de fibre optique entre les opérateurs télécoms marocains. Cette décision vise à garantir une concurrence plus équitable, accélérer le déploiement du très haut débit et améliorer la qualité des services internet au Maroc.

Les nouvelles règles établies par l’ANRT précisent que les opérateurs devront désormais distinguer deux statuts : L'Opérateur d’infrastructure (OI) qui détient et déploie les réseaux de fibre optique et doit permettre aux autres opérateurs d’y accéder dans des conditions transparentes et non discriminatoires ; l'Opérateur commercial (OC) qui utilise ces infrastructures pour proposer des offres aux consommateurs.

Le partage concernera aussi bien les infrastructures existantes que les futurs déploiements. Les tarifs d’accès devront être publiés et contrôlés pour éviter toute distorsion de concurrence.

Cette réforme s’inscrit dans la vision Maroc Digital 2030 et vise à favoriser l’essor de la 5G en garantissant un accès plus large aux infrastructures réseau. L’ANRT prévoit ainsi d’augmenter le nombre de foyers éligibles à la fibre optique, passant de 1,5 million en 2022 à 5,6 millions d’ici 2030.

De plus, cette mesure devrait permettre aux opérateurs alternatifs comme Inwi et Orange de mieux concurrencer Maroc Telecom, qui détenait jusqu’ici un quasi-monopole sur les infrastructures fixes.

Le partage obligatoire des infrastructures devrait à terme entraîner :

• Une baisse des coûts d’accès à la fibre optique grâce à la mutualisation des investissements.

• Une couverture plus large, notamment dans les zones moins rentables où les opérateurs hésitaient à investir seuls.

• Une amélioration de la qualité de service, avec des offres internet plus performantes et stables.