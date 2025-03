Maroc : Un premier ouvrage renseigne sur les raids corsaires de Salé et d’Alger en Islande

«La Razzia septentrionale – l’Histoire des raids corsaires barbaresques de Salé et d’Alger sur l’Islande en 1627» est un premier ouvrage en français qui rend accessibles des sources islandaises inédites, documentant les raids corsaires salétins et algérois sur l’Islande, au XVIIe siècle. Paru aux éditions La Croisée des Chemins, cet essai se base sur des textes jamais publiés en dehors de leur pays, traduits par Karl Smári, Adam Nichols et Jade Carameaux-Jurewicz, avec le soutien du Centre de littérature islandaise (Miðstöð íslenskra bókmennta).

Préfacé par Leïla Meziane, professeure d’Histoire moderne à l’Université Hassan II de Casablanca, ce livre permet ainsi de rendre accessibles des données historiques exclusives sur un fait peu connu, dont la documentation exhaustive est jusque-là en islandais. «A l’été 1627, deux groupes de corsaires barbaresques ont attaqué l’Islande, l’un de Salé et l’autre d’Alger. Entre eux, ils ont tué des dizaines de personnes et enlevé près de cinq cents, emballant leurs captifs dans les cales de leurs navires et les transportant en Afrique du Nord pour y être vendus sur les marchés aux esclaves», note l’éditeur.

L’ouvrage analyse aussi les conséquences de ces raids, appelés Tyrkjaránið en Islande, avec des traductions des principaux ouvrages du XVIIe siècle dans le pays. «Ces documents vieux de quatre cents ans fournissent non seulement des descriptions détaillées des raids corsaires eux-mêmes, mais aussi de ce qui est arrivé aux captifs islandais après leur transport à Salé et à Alger», ajoute l’éditeur.

Sous forme d’essai, les auteurs proposent «un récit contemporain, par des personnes qui étaient là à l’époque». Pour se faire, Karl Smári Hreinsson, chercheur universitaire indépendant et ancien professeur adjoint de langue et de culture islandaises à l’Université du Maryland (États-Unis) s’est joint à Adam Nichols, professeur agrégé à l’Université du Maryland. Karl Smári, ainsi qu’à Jade Carameaux-Jurewicz chargée de cours au Collège Montmorency de Montréal (Canada).