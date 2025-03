Walid Regragui : Pour revenir en sélection, Hakim Ziyech doit retrouver sa forme [vidéo]

L'international marocain Hakim Ziyech et le sélectionneur Walid Regragui

Le sélectionneur national Walid Regragui a évoqué l’absence du joueur international Hakim Ziyech de sa sélection du Maroc, en vue des prochains matchs pour les éliminatoires africains du Mondial 2026 contre le Niger et la Tanzanie. Lors d’une conférence de presse tenue, ce vendredi, pour annoncer la composition de l’équipe, le coach a affirmé s’être rendu au Qatar, spécialement pour suivre les prestations de Ziyech et de Romain Saïss en club.

Le premier a joué comme remplaçant, tandis que le second a été absent pour cause de blessure, ce qui n’a pas encore permis au sélectionneur de mesurer si les deux internationaux ont pu reprendre du poil de la bête pour retrouver le Onze national. A ce titre, Walid Regragui a souhaité bon rétablissement à Saïss, tout en affirmant qu’il n’y avait aucun problème personnel avec Ziyech.

«C’est un grand joueur qui a beaucoup donné au Maroc et il est important pour nous, mais il faut qu’il revienne à sa forme. Nous avons besoin de lui et nous espérons qu’il retrouvera son meilleur niveau, car notre objectif et de le retrouver ainsi», a dit Walid Regragui.

Elément important dans la sélection du Maroc lors du Mondial 2022, Hakim Ziyech a rejoint le club qatari d’Al-Duhail lors du dernier mercato hivernal, en provenance du club turc de Galatasaray.