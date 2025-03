Racisme, rôle modèle... Lamine Yamal évoque ses liens avec le Maroc et l'Espagne

L’étoile montante du FC Barcelone, Lamine Yamal, s’est récemment confié sur la plateforme de streaming sportif DAZN’s Decoded, en revenant sur son parcours, de La Torreta à son succès actuel au Barça. Avec une carrière à son zénith, il évoque «une rêve» en disant qu’enfant, il aurait bien imaginé «devenir footballeur et finir par jouer pour le Barça, mais jamais aussi tôt».

Lamine se décrit comme un «joueur créatif et amusant», qui aime divertir et se sent fier d’être un modèle pour les jeunes supporters marocains et espagnols. Né d’un père marocain et d’une mère guinéenne en Espagne, il a choisi de représenter l’équipe nationale espagnole.

«Comme j’ai de la famille au Maroc, les jeunes là-bas m’admirent un peu. C’est la pareil en Espagne, mais plutôt grâce à mon rôle dans l’Euro et parce que je joue ici. Au final, les jeunes admirent les jeunes joueurs amusants… J’en suis très fier», a-t-il déclaré.

Lamine a également évoqué le racisme auquel il a été confronté au cours de sa carrière. Faisant référence aux chants racistes lors d’un récent derby de la Liga, il a expliqué : «Ma mère était très inquiète ; elle pensait que j’étais peut-être triste… mais j’étais heureux avec mes amis parce que nous avions gagné.»

Le jeune joueur a insisté sur l’importance de ne pas se laisser affecter par une telle négativité, ajoutant : «Quand quelqu’un vous insulte et qu’en plus il est en colère parce qu’il a perdu, je ne pense pas qu’il faille y prêter attention.»

Les réseaux sociaux sont aussi une source importante de commentaires parfois racistes et offensants. Mais Lamine préfère les ignorer : «Je me souviens que la première année, j’ai regardé, mais avant l’Euro, quand les gens ont commencé à dire que Nico et moi n’étions pas espagnols, j’ai arrêté.»

Lamine a des ambitions pour l’avenir : «Dans quelques années, j’espère remporter la Ligue des champions avec l’équipe… Je suis également très enthousiaste à l’idée de la Coupe du monde à venir.»

Pour lui, la clé du succès réside dans l’évolution continue : «Toute amélioration sera un grand pas en avant pour ma carrière.»