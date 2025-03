Maroc : De nouveaux directeurs nommés pour les aéroports de Nador et d’Agadir

Le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Adel El Fakir, a nominé Othmane Hassani à la tête de l’aéroport Nador El Aroui et El Mokhtar Dahraoui à celle d’Agadir Al Massira. Riches de leurs longues expériences dans la navigation aérienne et la gestion d’infrastructures aéroportuaires, «leur mission sera de mettre en œuvre les réformes prévues dans le cadre de la stratégie Aéroports 2030», pour une «mise en conformité des aéroports avec les standards internationaux et pilotage des projets de digitalisation et d’amélioration des infrastructures», fait savoir un communiqué de l’ONDA.

En effet, la stratégie Aéroports 2030 ambitionne à «une refonte majeure des infrastructures, des services et des processus de gestion». «La nomination de ces deux nouveaux directeurs marque une étape clé pour garantir la mise en œuvre efficace de ces réformes et répondre aux exigences croissantes des voyageurs et des compagnies aériennes», ajoute la même source.

Il s’agit ainsi d’«accélérer la modernisation de leurs aéroports respectifs en mettant en place des solutions innovantes pour fluidifier le parcours passager, améliorer les services aéroportuaires et renforcer l’efficacité des opérations».

L’ONDA rappelle, dans ce sens, que l’aéroport Nador El Aroui a accueilli plus de 1,05 million de passagers en 2024 (+3%), franchissant pour la première fois le cap d’un million de passagers. De son côté, l’aéroport Agadir Al Massira a accueilli 3,1 millions de passagers en 2024 (+36%).

Pour accompagner cette dynamique particulière à l’aéroport d’Agadir, celle-ci connaîtra un projet d’extension des infrastructures, dans le cadre de la même stratégie Aéroports 2030 et des préparatifs de Maroc pour accueillir le Mondial 2030.