Les ferries reprennent entre Algésiras et Tanger après des perturbations dues à la tempête

Les liaisons maritimes entre Algésiras et Tanger ont repris ce vendredi, après que de forts vents d'ouest ont provoqué annulations et retards la veille, selon les médias espagnols.

Les ferries à grande vitesse d'Armas Trasmediterránea et de Baleària, ainsi que le ferry classique de Baleària, ont repris leurs rotations normales grâce à l'amélioration des conditions météorologiques. Cependant, les traversées entre Tarifa et Tanger restent suspendues en raison de conditions climatiques toujours défavorables.

Jeudi, le mauvais temps avait conduit à l'annulation de plusieurs traversées du Détroit, les vents atteignant plus de 70 km/h et les vagues rendant la navigation périlleuse. Ce vendredi, la situation s'est améliorée avec des vents réduits à une moyenne de 22 km/h, accompagnés de rafales entre 30 et 35 km/h.