Outsourcia renforce sa présence en France et en Tunisie en rachetant SoMezzo

Le groupe Outsourcia, spécialiste marocain de l’externalisation de la relation client, poursuit son expansion internationale avec l’acquisition de SoMezzo, entreprise française implantée près de Lille et experte en BPO. Fondée en 2005 et ex-filiale du Groupe 3 Suisses, SoMezzo s’est distinguée par ses solutions sur mesure pour les entreprises françaises. Cette sixième acquisition permet à Outsourcia d’intégrer de nouvelles compétences et de renforcer son positionnement.

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie d’Outsourcia, qui mise sur un modèle hybride alliant proximité client en Europe et compétitivité en Afrique.

« Nous accueillons avec enthousiasme les équipes SoMezzo. Cette opération marque une étape clé dans notre ambition de leadership sur le mid-market de l’externalisation. SoMezzo partage nos valeurs d’agilité et d’innovation, notamment autour de l’IA, ce qui nous permettra d’accélérer notre transition vers des services toujours plus performants », souligne le groupe.

Pour SoMezzo, cette intégration offre de nouvelles opportunités. « Rejoindre Outsourcia nous permet d’exploiter de nouvelles synergies et d’accélérer notre développement international, tout en restant fidèles à nos valeurs », affirme Christophe Bouyssonnade, son président.

À propos d’Outsourcia

Créé il y a 22 ans, Outsourcia est le leader indépendant du mid-market français de l’externalisation. Avec 4 300 collaborateurs dans quatre pays (France, Maroc, Tunisie, Madagascar), le groupe génère 58,8 M€ de chiffre d’affaires et propose des solutions en relation client, BPO, outsourcing médical et études. En 2024, il a lancé OutsourcIA LAB, un dispositif dédié à l’IA générative.

À propos de SoMezzo

Spécialiste de la gestion omnicanale de la relation client, SoMezzo compte près de 1 000 collaborateurs en France et en Tunisie. Son expertise repose sur la télévente BtoB et BtoC ainsi que sur des solutions personnalisées alliant excellence opérationnelle et innovation.