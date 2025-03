Littérature : Le ministère de la Culture soutient la traduction des œuvres des MRE

Un appel à projets dans l’édition et le livre par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, donne une place inédite à la traduction des œuvres littéraires des Marocains du monde. Le département a publié, mardi, les grandes lignes de son programme de soutien au secteur national de l’édition, à savoir «l’encouragement de la publication sous forme de livre de poche des bestsellers d’auteurs marocains et la traduction des œuvres des Marocains du monde». Cette décision vient en reconnaissance de la contribution des auteurs MRE «dans le renforcement des échanges interculturels à travers leurs créations littéraires».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger (CCME) salue «chaleureusement cette initiative du ministère», tout en soulignant avoir «participé cette année à la traduction et à la publication avec des éditeurs marocains d’œuvres de fiction et d’essais du français et du néerlandais vers l’arabe».

L’année 2025 est marquée par la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la publication de l’ouvrage «Les Boucs» de Driss Chraïbi, «le premier grand roman marocain sur l’immigration, qui n’a été traduit et publié qu’en 2021». A ce titre, le président du CCME, Driss El Yazami, a remercié le ministre «d’avoir donné une suite rapide» à la demande de l’institution qu’il représente.

«En facilitant l’accès au public arabophone à cette littérature qui s’écrit aujourd’hui dans toutes les langues du monde, M. le ministre rend hommage à ces créateurs tout en élargissant notre horizon et en enrichissant notre imaginaire», a-t-il ajouté, évoquant «un geste essentiel».

Cette célébration aura lieu dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévu du 17 au 27 avril prochain à Rabat et du Festival du livre de Paris (11-13 avril), où le Maroc sera l’invité d’honneur.