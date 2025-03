Espagne : Récupération de dix véhicules volés à Tarifa prêts à être vendus au Maroc

La Garde civile et la police locale de Tarifa ont procédé à l'arrestation de quatre personnes et mènent des investigations sur six autres après avoir récupéré dix véhicules volés dans différents pays européens. Ces véhicules étaient destinés à être écoulés sur le marché noir au Maroc, rapporte l'agence de presse espagnole EFE.

Selon un communiqué officiel de la Garde civile, ces véhicules, provenant de pays comme la France, les Pays-Bas, la Pologne, l'Italie et l'Espagne, ont été localisés soit dans la zone urbaine de Tarifa, soit en transit par le port.

Les équipes spécialisées concentrent leurs efforts sur l'identification et l'analyse des techniques sophistiquées utilisées pour falsifier et altérer les éléments d'identification des véhicules, des méthodes employées par les réseaux criminels impliqués dans ce type de trafic.

Grâce à l'utilisation de preuves médico-légales et à la rédaction de rapports techniques, les enquêteurs sont en mesure de fournir aux autorités judiciaires les preuves nécessaires pour démontrer les modifications apportées aux véhicules et aux documents qui les accompagnent.