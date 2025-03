Maroc : Ziara, le portail pour simplifier les visites dans les prisons

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé la généralisation de la plateforme numérique Ziara sur l’ensemble des établissements pénitentiaires, depuis le 10 mars.

«Le projet a été mis en œuvre de manière progressive, en commençant par le complexe pénitentiaire d'Ain Sebaâ à Casablanca comme expérience pilote avant sa généralisation à tous les établissements pénitentiaires à partir du 10 mars 2025», indique la DGAPR dans un communiqué mercredi.

Afin d’assurer l’accompagnement de cette opération, des formations ont été organisées au profit des fonctionnaires appelés à travailler avec ce système, outre l’équipement de l’ensemble des établissements pénitentiaires avec le matériel logistique nécessaire, dans la perspective d'y intégrer d'autres services, à l’instar des achats en ligne, note la même source.

Parallèlement, des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les différents établissements pénitentiaires à l’adresse des détenus et des visiteurs afin de leur faire découvrir les services qu'offre ce portail électronique, à travers la communication directe, la pose d'affiches et autres moyens.

Accessible via le lien électronique https://ziara.dgapr.gov.ma, cette plateforme numérique permet aux visiteurs de réserver un rendez-vous pour une visite d'un proche dans la perspective d'assurer la fluidité et d'éviter les encombrements et les longues périodes d'attente, note le communiqué.

Elle facilitera l’accès à l’information dont les conditions pour bénéficier de la visite et les documents requis pour l'obtention de cette autorisation, outre des services en ligne à même de les dispenser de faire le déplacement dans les établissements pénitentiaires.