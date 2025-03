Ceuta et Melilla : Vox exige la «réciprocité commerciale» avec le Maroc

Vox remet sur le devant de la scène la question de la frontière entre l'Espagne et le Maroc, plaidant pour une égalité de traitement dans les deux sens. Le parti politique d'extrême droite espagnol a dénoncé le «manque de réciprocité» dans le traitement des citoyens de Ceuta et Melilla et a réclamé une relation commerciale plus équitable entre les deux pays.

Emilio Buendía, membre de la direction de Vox à Melilla, a souligné que la fermeture unilatérale de la frontière par le Maroc en 2018 avait causé du tort aux deux villes. Il a critiqué le gouvernement espagnol pour son inaction face à ce qu'il a qualifié «d'inégalité». «Chez Vox, nous espérons une réciprocité commerciale entre l'Espagne et le Maroc à notre frontière sud», a déclaré Buendía jeudi, insistant sur la nécessité de mesures garantissant l'équité.

Le parti a exhorté l'Espagne à appliquer le principe de réciprocité à tous les ports et frontières avec le Maroc. «Ne pas agir laisserait tous les Espagnols, en particulier ceux de Ceuta et Melilla, dans une position difficile», a averti Vox.

Il est à noter que les douanes commerciales ont repris entre le Maroc et les enclaves de Ceuta et Melilla. Après des années de suspension, les premiers envois commerciaux ont franchi la frontière de Melilla vers le Maroc en janvier 2025. En février, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a confirmé que les deux postes douaniers fonctionnent désormais «en toute normalité».