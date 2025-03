L’ONU alerte sur la montée du «sectarisme antimusulman»

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a mis en garde contre la montée du sectarisme antimusulman et de l’intolérance.

«Nous constatons une montée inquiétante du sectarisme antimusulman, qu’il prenne la forme de profilage racial, de politiques discriminatoires qui violent les droits humains et la dignité, et même de violence pure contre des personnes et des lieux de culte», a indiqué le chef de l’ONU.

Dans un message pour marquer cette journée célébrée le 15 mars, António Guterres a expliqué que ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus vaste de montée de l’intolérance et des idéologies extrémistes, et de multiplication des attaques visant des groupes religieux et des populations vulnérables. «Lorsqu’un groupe est attaqué, les droits et libertés de tous sont menacés», a-t-il dit.

«En tant que communauté mondiale, nous devons rejeter et éradiquer le sectarisme», a-t-il insisté, notant que les gouvernements doivent favoriser la cohésion sociale. Au même titre, les plateformes en ligne doivent limiter les discours haineux et le harcèlement, a-t-il recommandé, appelant à une levée de bouclier contre le sectarisme, la xénophobie et la discrimination.

«En cette Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, unissons nos forces pour défendre l’égalité, les droits humains et la dignité, et pour bâtir des sociétés inclusives», a conclu le haut responsable onusien.