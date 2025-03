Canada : L’histoire de la présence musulmane depuis 1938 racontée dans un timbre

A l’occasion de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, familles et amis au Canada peuvent s’échanger les lettres de vœux et les colis en utilisant un timbre spécialement conçu pour cette période, célébrant partage et liens forts entre proches. En effet, Postes Canada a émis un nouveau timbre alliant cultures musulmane et autochtone, dans une illustration inspirée du tapis de prière canadien (Canadian Prayer Rug). Il a été tiré à 300 000 exemplaires.

Il s’agit ainsi de «mettre en valeur la communauté musulmane et ses liens profonds avec le Canada», dans une conception évoquant des symboliques communes. Le tapis de prière canadien a été créé en 2016, «dans le cadre d’un projet de The Green Room, un programme pour les jeunes géré par l’organisme de bienfaisance d’Edmonton maintenant appelé IslamicFamily, qui offre des services spirituels et culturels à la communauté locale», explique le magazine de Postes Canada.

Omar Yaqub, directeur général d’IslamicFamily, déclare à Radio-Canada que cet objet «représente le sentiment d’appartenance» par «la réconciliation, en prenant connaissance de ces premières histoires en apprenant à connaître nos voisins». Ce tapis met en avant également la présence historique des motifs floraux dans l’art islamique. Ces ornements se retrouvent en effet dans l’architecture, dans les tissus, mais aussi dans les tapis de prière.

«C’est dans cet esprit qu’en 2016, un groupe de jeunes musulmans est allé à la rencontre d’aînés autochtones et de descendants des premiers colons pour leur demander à quoi pourrait ressembler un tapis de prière canadien», rapporte la source.

Tapis de prière canadien

De ces entretiens est née une collaboration entre la designer métisse Kit Craven et la tisserande Noor Iqbal, pour concevoir une pièce tissée à la main avec de la laine, en représentant «la diversité du paysage albertain, de même que des symboles des communautés autochtones et de la culture musulmane».

La communauté musulmane du Canada, une présence depuis plus de 80 ans

Le tapis représente également un dôme et un pin tordu, en guise d’évocation du cèdre du Liban, «le pays d’origine de nombreux musulmans vivant au Canada». Par ailleurs, les triangles bleus évoquent la culture crie, incarnant les Rocheuses albertaines et la rivière Saskatchewan Nord.

Quant aux épis de blé, ils symbolisent l’abondance. Les croissants de lune font référence au calendrier lunaire, présent dans les deux cultures et repère pour le début du mois de ramadan. Dans un communiqué, Postes Canada explique que cette création incarne ainsi des cultures ancestrales qui ont tissé leurs liens au fil du temps, puisque la musulmane du Canada a contribué à l’ouverture de la première mosquée du pays dès 1938, à Edmonton.

C’est d’ailleurs une native du Liban, Hilwie Hamdon (1905-1988), qui a «rallié la communauté musulmane d’Edmonton et mené une campagne pour faire construire la mosquée Al-Rashid», selon L’Encyclopédie canadienne, citée par Présence Info. Dans le temps, de nombreux médias canadiens ont fait écho de ce chantier.

Postes Canada

A l’époque où cette initiative a été lancée, la communauté musulmane du Canada a compté 2 000 mahométans personnes, dont 40 familles à Edmonton. L’édifice est conçu avec «un étage, un dôme central, deux minarets, une cour pavée et un sous-sol», a rapporté La Patrie, dans son édition du 17 septembre 1938, citée par la même source.

Cet historique permet de mieux comprendre les choix artistiques retenus dans le timbre, que Postes Canada décrit comme étant «plus qu’une œuvre d’art». «Ce tapis symbolise l’unité et le multiculturalisme sur le territoire du traité no 6, qui comprend Edmonton», souligne l’institution.

Dans le cadre de la même série de timbres spéciaux, six ont été précédemment dévoilés pour célébrer les fêtes musulmanes. Dans l’esprit de représenter l’ensemble des composantes culturelles du pays, Postes Canada produit aussi des timbres à l’occasion de la fête de Diwali, de Hanoukka et de Noël.