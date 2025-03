FIFA : Pourquoi la réélection de Fouzi Lekjaa renforce le poids du Maroc dans le football mondial

Fouzi Lekjaa a été réélu, ce mercredi 11 mars, pour un deuxième mandat au Conseil de la FIFA, principal organe décisionnel de l’instance entre chaque Congrès. Avec 49 voix sur 53, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a presque fait l'unanimité, loin devant les autres membres africains élus : l’Égyptien Hani Abou Rida, le Nigérien Djibrilla Hima Hamidou (alias Colonel Pelé), le Mauritanien Ahmed Yahya, le Djiboutien Souleiman Waberi et la Comorienne Kanizat Ibrahim.

Cette réélection intervient dans le cadre de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), organisée au Caire. Elle marque une nouvelle consécration pour le Maroc, dont l’influence dans le football africain et mondial ne cesse de croître. «Aujourd’hui, la forte présence du Maroc au sein du continent africain a été réaffirmée», a déclaré Fouzi Lekjaa après l’annonce des résultats.

?️| #فوزي_لقجع بعد إعادة انتخابه في المجلس التنفيذي للفيفا لولاية ثانية " هو تأكيد للخط التصاعدي الذي تشهده كرة القدم المغربية تماشيا مع السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تصوره لروابط المغرب بأشقائه بالقارة السمراء "

Un rôle clé dans la gouvernance mondiale du football

Le Conseil de la FIFA, ex-Comité exécutif, est l’instance chargée des décisions stratégiques du football mondial. Composé de 37 membres – dont le président, huit vice-présidents et 28 représentants des confédérations – il oriente les grandes réformes et veille à la mise en œuvre des politiques de développement du football.

La présence de Fouzi Lekjaa dans cette structure est un atout majeur pour le Maroc, qui s’apprête à organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et le Mondial 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Son influence peut peser sur des dossiers sensibles, comme l’organisation des compétitions africaines et la répartition des ressources financières destinées au développement du football sur le continent.

Une reconnaissance de l’ascension marocaine

Depuis son arrivée à la tête de la FRMF en 2014, Fouzi Lekjaa a profondément transformé le football marocain. Sous son impulsion, le Maroc a investi massivement dans les infrastructures sportives, modernisé son championnat et multiplié les succès sur la scène continentale et internationale. Le sacre du Wydad Casablanca en Ligue des Champions CAF (2022), la qualification historique des Lions de l’Atlas en demi-finale du Mondial 2022, ainsi que le triomphe du Maroc en Coupe d’Afrique des Nations U23 témoignent de cette montée en puissance.

Sa réélection au Conseil de la FIFA illustre la reconnaissance de ce travail au niveau international. Elle renforce également la position diplomatique du Maroc en Afrique, dans un contexte où le Royaume cherche à consolider ses alliances sur le continent, notamment en matière de développement sportif.

Un mandat stratégique avant le Mondial 2030

Avec un mandat de quatre ans, Fouzi Lekjaa aura l’occasion de défendre les intérêts du football africain et marocain à l’échelle mondiale. Il siégera aux côtés des dirigeants influents du football international et participera aux décisions sur les grandes compétitions, la régulation du marché des transferts et les réformes de la FIFA.

En outre, sa réélection intervient à un moment charnière : le Maroc s’apprête à accueillir la CAN 2025, un événement majeur qui servira de répétition générale avant la Coupe du Monde 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal. La présence dans les instances dirigeantes de la FIFA d’un représentant marocain, ayant obtenu le soutien de 49 membres africains sur 53, sera sans conteste un atout pour assurer le bon déroulement de ces compétitions et maximiser les retombées pour le football national et continental.

Outre son influence politique et stratégique, ce poste au Conseil de la FIFA est également assorti d’une rémunération annuelle de 250 000 dollars, selon les données officielles de l’instance. Un montant qui illustre l’importance de ces fonctions dans l’organigramme du football mondial.