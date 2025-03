Casablanca : Une mystérieuse mousse envahit les rues, enquête en cours

Depuis mardi, les réseaux sociaux sont inondés de photos et vidéos montrant une surprenante quantité de mousse envahissant les rues de Sidi Bernoussi à Casablanca.

Ce phénomène, survenu en même temps que les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville, a déclenché de vifs débats en ligne. Les internautes s'interrogent sur les éventuels impacts de cette mousse sur la santé et l'environnement.

Le site "Kifache" a recueilli les propos d'Ahmed Afellal, adjoint au maire de Casablanca, qui a déclaré que cet événement est «sans précédent dans la ville». Il a précisé que «des comités spécialisés et les autorités compétentes ont lancé une enquête pour déterminer l'origine et les causes de ce phénomène inhabituel.»

Afellal a souligné que «l'apparition de cette mousse blanche en grande quantité est un sujet sérieux qui nécessite une intervention».

Par ailleurs, le quotidien Assabah, citant une source «bien informée», a révélé que le problème pourrait être lié au déversement de matériaux industriels dans les égouts par une entreprise, provoquant ainsi l'apparition de la mousse.

Le journal a également indiqué que plusieurs unités industrielles utiliseraient le réseau d'assainissement pour évacuer des déchets liquides sans traitement préalable.