Les albums photo d'un officier français plongent dans le Maroc de l'époque coloniale

Deux albums photo français rares, illustrant le Maroc durant l'invasion française entre 1911 et 1919, ont récemment été mis en lumière. Cette collection offre un aperçu des mouvements d'un officier de la colonne de Fès, qui a servi au premier Bureau des Renseignements à Fès, un service de renseignement colonial français destiné à maintenir le contrôle sur la région et à réprimer la résistance à la domination française.

Dans le cadre d'une étude indépendante menée par Peter Tarjanyi, professeur adjoint invité en études françaises et francophones au Middlebury College, les légendes des photographies ont été traduites et analysées. Compilés par Maurice Bernard, un officier de la colonne de Fès, ces albums offrent un témoignage visuel du Maroc durant cette période coloniale, dévoilant des scènes d'occupation militaire, de résistance et de culture locale.

Le premier album, le plus complet, documente le parcours des troupes françaises de la colonne de Fès, le long de Oued Bouregreg et Oued Beht depuis Rabat. Il présente des photographies des camps militaires français près de Moulay Idriss Zerhoun et Sefrou, ainsi que des moments de reddition où des chefs marocains se soumettent aux officiers français.

Différentes scènes immortalisent les mouvements de la cavalerie et de l'infanterie françaises, ainsi que des parades militaires et des revues avec des officiers de haut rang. Plus de trente images décrivent une parade militaire en dehors des murs de la médina de Fès, en présence du sultan Moulay Abdelhafid, de sa suite, de dignitaires marocains et de troupes françaises.

Au-delà de l'aspect militaire, l'album met également en valeur les monuments historiques de Fès, présentant les célèbres portes de la ville, dont Bab Guissa, la mosquée Qaraouine, le palais du Sultan, et les madrasas Bou Inania et Saffarine. D'autres images montrent les jardins Boujloud, des moulins, des ponts, des terrasses, des bastions et des ateliers de poterie en plein air.

Certaines photographies documentent même une rue en ruine dans le Mellah de Fès (quartier juif) après les émeutes de Fès d'avril 1912, un soulèvement violent contre le protectorat français nouvellement établi.

La ville voisine de Meknès apparaît également dans la collection, avec des vues panoramiques de ses rues, Bab Mansour, l'arsenal et les canons, le souk et la cour intérieure du Bureau Arabe à Meknès. L'album s'étend au-delà de Fès et Meknès pour inclure des images du Maroc rural, avec des représentations de Beni Ammar, Moulay Idriss Zerhoun, les ruines romaines de Volubilis et Rabat. Plus de trente images capturent la célébration du Sultan al-Tolba à Moulay Idriss Zerhoun en juillet 1915.

Le second album suit l'affectation de Bernard à Mogador (Essaouira) après 1911, où il a servi au Bureau des Renseignements. Les photographies dépeignent les plages d'Essaouira, la forteresse portugaise, les marchés animés et la vie quotidienne des communautés de pêcheurs. Des scènes des fondouqs (caravansérails) illustrent l'activité commerciale de la ville, tandis que des portraits des servantes de Bernard, Aicha et Fatima, et d'une femme, supposée être son épouse, offrent un aperçu des aspects personnels de la vie coloniale.

L'album capture également les voyages en automobile de Bernard au sud et à l'est de Mogador en mai 1918 et en août 1919, y compris des images rares du village d'Imi n'Tlit, où les habitants découvrent une voiture pour la première fois.

Selon Tarjanyi, ces albums «dépeignent les monuments et les habitants du Maroc à travers un prisme colonial, mettant en avant l'exotisme et la supériorité française». Cependant, il note également qu'ils «préservent involontairement des traces de la résilience et de la vitalité culturelle marocaines».