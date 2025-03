“Rouge Tangerine” par Hanane Oulaïllah, un kaléidoscope de destins brisés

Avec Rouge Tangerine, Hanane Oulaïllah Jazouani signe un recueil de nouvelles où la fiction côtoie une réalité brutale, traversée par la résilience et l’inévitable tragédie des vies cabossées. Publié aux Éditions Infimes, l’ouvrage explore, à travers six récits, les failles humaines avec une plume acérée et viscérale.

Tout bascule là où le rouge tangerine apparaît. Baume à lèvres, coussin, bottes en daim : ces objets du quotidien deviennent des présages funestes, annonciateurs de drames. Dans ce recueil, les personnages évoluent entre le Maghreb et la Normandie, naviguant entre espoirs brisés et combats silencieux. Loin du pathos, Hanane Oulaïllah Jazouani saisit l’essence même de la souffrance et de la ténacité, offrant des instantanés de vies où l’injustice s’invite sans prévenir.

Ancienne journaliste au Maroc – elle a collaboré avec Radio Atlantic et Yabiladi sous le nom de Hanane Jazouani – l’auteure enseigne aujourd’hui en Seine-Saint-Denis. Mais c’est en Normandie, à Fécamp, que son écriture trouve refuge, portée par l’appel de la mer et l’inspiration de Maupassant. Lauréate d’un concours d’écriture international en 2011 avec Le Cadenas, elle s’était déjà distinguée avant de publier À vous de voter les enfants, un album jeunesse édité à Casablanca.

Avec Rouge Tangerine, Hanane Oulaïllah Jazouani confirme son talent pour les récits empreints d’émotion et d’introspection. Un recueil intense, où chaque nouvelle est une brèche dans l’ordinaire, révélant la beauté et la violence du destin.