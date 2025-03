Digitalisation des commerçants : Attijariwafa bank et le gouvernement signent une convention

Attijariwafa bank et le ministère de l’Industrie et du commerce ont signé, signée, mardi 11 mars à Rabat, une convention de partenariat pour promouvoir la digitalisation des commerçants. Une cérémonie s’est déroulée à cette occasion, en présence de du ministre Ryad Mezzour et du président du groupe bancaire, Mohamed El Kettani.

Selon un communiqué, l’objectif sera de mettre en place «un dispositif intégré de sensibilisation et d’accompagnement à la promotion du commerce électronique et à la digitalisation des commerçants, une population qui joue un rôle fondamental dans l’économie nationale». Il s’agit ainsi d’«accompagner ces derniers dans leur dynamique de croissance, leur donner les moyens nécessaires à leur pérennisation et les aider à prospérer à l'ère numérique».

Ainsi, des actions seront déployées au bénéfice des très petites entreprises, à travers des initiatives de transformation digitale, la sensibilisation et l’accompagnement dans les démarches de digitalisation, l’inclusion financière, l’incitation à l’adoption des solutions de paiement, outre le renforcement de l’écosystème du commerce électronique.

Selon la même source, cet accompagnement «portera également sur le déploiement du dispositif Dar Al Moukawil, qui consiste en la mise à disposition des commerçants de services spécifiques et gratuits à forte valeur ajoutée» pour le développement de l’activité, avec des «séances de formation et de conseil, sessions de mises en relation, journées expert».