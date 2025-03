Le nouveau design du stade de Manchester United inspiré du stade Hassan II du Maroc ?

Le nouveau stade de Manchester United, d'un coût de 2 milliards de livres, est-il une copie du stade Hassan II au Maroc, prévu pour accueillir 115 000 spectateurs et actuellement en construction pour la Coupe du Monde 2030 ? Mardi, le club anglais a révélé ses plans pour un stade de 100 000 places à travers une vidéo promotionnelle diffusée sur X.

Manchester United décrit ce «nouveau théâtre où les rêves prennent vie» comme un édifice en forme de «parapluie», doté de trois tours géantes inspirées du trident des Red Devils, selon le Daily Mail.

