Ramadan : Avec 37,7% de PdA, Al Aoula est la chaîne publique la plus regardée au Maroc

Les chaînes de télévision publiques ont enregistré 68,6% des part d’audience, dans le cadre de la programmation spéciale du mois de ramadan. Celles de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) représentent un peu plus de la moitié de ce taux, avec 36,6%. L’engouement pour ces programmes s’est reflété également sur les plateformes digitales, permettant de voir et de revoir les contenus des chaînes nationales.

Selon un communiqué de la SNRT, Al Aoula a enregistré 13 millions de téléspectateurs au neuvième jour de ramadan 1446, correspondant au lundi 10 mars 2025. Elles est ainsi «la chaîne la plus regardée par les Marocains, avec un taux d’audience de 37,7%» en prime time, durant le premier tiers du mois béni.

Les programmes humoristiques et de fiction font partie de ceux qui ont été les plus suivis, notamment la deuxième saison de «Wlad Izza», avec une part d’audience de 41,6 % et un pic ayant dépassé 8,8 millions de téléspectateurs. La série «Ana Wiak» a quant à elle dépassé 10,3 millions de téléspectateurs (35%). Pour sa part, la troisième saison de «Salah w Fati» a attiré 7,1 millions de téléspectateurs (31,5%). De son côté, la nouvelle série «Saadat El Moudir» a enregistré 5,3 millions de téléspectateurs.

Dans la catégorie de fiction, «Jorh Qdim» a attiré plus de 9,3 millions de téléspectateurs (41%). Par ailleurs, «les contenus diffusés sur les plateformes Meta ont touché plus de 20 millions de personnes, dont 11 millions» pour la même série, ajoute la même source. «Au total, plus de 84 millions de vues ont été enregistrées sur les différentes plateformes digitales de la SNRT, dont 56 millions sur Meta, générant plus de 6,5 millions d’heures de visionnage durant cette période», souligne-t-il.

A ce titre, la plateforme VOD 100% gratuite de la SNRT, Forja, a dépassé les 2,35 millions de téléchargements sur mobile et Smart TV. Durant ce mois, elle enregistre plus de 65 000 heures de visionnage quotidien et une moyenne de 150 000 contenus visionnés par jour.