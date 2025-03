Maroc – Israël : Un accord pour des explorations de pétrole et de gaz au Sahara

Les entreprises marocaine Adarco et israélienne NewMed Energy ont obtenu conjointement, mardi, des droits pour explorer et produire du pétrole et du gaz au large des côtes de Boujdour.

Selon des sources médiatiques, NewMed Energy, tenue par le milliardaire israélien Yossi Abu, et Adarco, dirigée par l’homme d’affaires marocain Yariv Elbaz, auront chacune une participation de 37,5% dans les droits d’exploration sur environ 30 000 kilomètres carrés de territoire offshore. L’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM) conservera quant à lui une part de 25%.

Yossi Abu s’est dit optimiste quant au potentiel énergétique du Maroc, qui pourrait lui permettre d’«étendre les activités en Méditerranée et en Afrique du Nord». Seulement, les efforts d’exploration pétrolière dans la zone située entre la côte marocaine et les îles Canaries se heurtent à des contraintes. La société espagnole Repsol a déjà mené des opérations autour des îles Canaries, sans trouver de quantités qui suffirait à une production commerciale.

Outre les défis géologiques, le gouvernement espagnol a imposé des restrictions environnementales limitant les activités d’exploration d’hydrocarbures.