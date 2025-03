Le Paraguay envisage d'exporter du bétail vers le Maroc

Le Paraguay évalue la possibilité d'exporter du bétail vivant vers des marchés tels que le Maroc, sous l'impulsion d'importateurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Des médias ont rapporté que bien que le pays ait de l'expérience dans ce domaine, il explore actuellement des stratégies pour surmonter les défis logistiques et réaliser son premier envoi.

Le président de l'Association paraguayenne des producteurs et exportateurs de viande, Ramiro Malouf, a déclaré que la faisabilité est à l'étude, y compris logistiquement, ajoutant que ce type d'exportation n'est pas «quelque chose de nouveau» pour le pays.

En effet, le Paraguay a déjà exporté et importé du bétail vivant, notamment depuis des pays voisins comme le Brésil et l'Argentine, ce qui lui confère une expérience dans ces opérations, a-t-il ajouté. Si un accord est conclu concernant les exportations vers le marché marocain, le premier envoi comprendra au moins 2 500 têtes de bétail, entre 200 et 300 kilogrammes chacune.

Malouf a souligné que le Paraguay a déjà exporté du bétail vivant vers le Brésil, l'Argentine et l'Équateur par transport aérien, mais la distance jusqu'au Maroc reste importante et aucun accord final n'a encore été conclu.