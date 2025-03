Larache : Deux adolescents arrêtés pour agression sexuelle

Le quotidien Assabah a révélé que deux adolescents ont récemment été interpellés à Larache. Ils sont accusés d'avoir kidnappé deux étudiantes et tenté de les agresser sexuellement. Cette arrestation fait suite aux directives du procureur du tribunal de première instance de la ville, qui a ordonné leur mise en détention pour mener une enquête approfondie sur ces graves accusations.

Selon une source sécuritaire citée par le journal, l'arrestation des deux mineurs—l'un étudiant, l'autre déscolarisé—a été possible grâce à l'intervention rapide de plusieurs personnes. Alertées par les cris des jeunes filles provenant d'une villa abandonnée en plein centre-ville, elles ont encerclé les suspects et prévenu la police, qui a procédé à leur arrestation.

Les suspects auraient attiré les étudiantes dans la villa vide dans le but de les agresser sexuellement, ce qu'ils nient fermement. Ils ont affirmé aux enquêteurs entretenir une relation de longue date avec les jeunes filles, lesquelles les auraient suivis de leur plein gré, sans qu'aucune violence ou menace n'ait été exercée. Le procureur du Roi a ordonné une enquête plus poussée, incluant une confrontation entre les suspects, les victimes présumées et leurs tuteurs, afin de reconstituer les faits allégués d'enlèvement et d'agression sexuelle.