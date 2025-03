Casablanca : 30 gendarmes condamnés dans une affaire de drogue

La chambre des crimes financiers près la Cour d'appel de Casablanca a condamné, mardi, 30 gendarmes et d'autres individus impliqués dans une affaire de drogue. Le principal accusé a écopé de six ans de prison, tandis que quatre autres ont été condamnés à cinq ans chacun et un a reçu une peine de trois ans, rapporte Al3omk.

Sur les 30 gendarmes, cinq ont écopé d'une peine de deux ans de prison chacun, 20 ont été condamnés à 20 mois chacun et 5 ont été condamnés à une peine correspondant à la durée de leur détention, depuis leur arrestation.

L'affaire a concerné initialement 37 gendarmes qui ont été déféré devant le procureur près la Cour d'appel de Casablanca, en deux temps.