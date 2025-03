Signature électronique au Maroc : Damanesign obtient l’agrément de Prestataire de Services de Confiance Qualifiée

Damanesign, entreprise spécialisée dans la digitalisation et la dématérialisation au Maroc, a officiellement obtenu l’agrément de Prestataire de Services de Confiance Qualifiée délivré par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI). Cette reconnaissance permet désormais à l’entreprise de délivrer des certificats de signature électronique qualifiée, répondant aux normes de sécurité requises notamment pour les marchés publics et les transactions sensibles.

Grâce à cet agrément, Damanesign peut fournir aux entreprises et aux administrations des clés de signature électronique qualifiée, garantissant authenticité, intégrité et valeur légale aux documents signés. Ce niveau de signature, considéré comme le plus exigeant en matière de réglementation, devient un élément clé pour les acteurs souhaitant sécuriser leurs transactions numériques et assurer leur reconnaissance juridique.

En tant que Prestataire de Services de Confiance Qualifiée, Damanesign propose une gamme complète de signatures électroniques (simple, avancée et qualifiée) permettant aux organisations d’optimiser leurs échanges tout en respectant les exigences réglementaires en vigueur.

Les clés de signature qualifiée délivrées par Damanesign offrent plusieurs avantages :

• La possibilité de signer contrats, marchés publics et documents sensibles en conformité avec la réglementation ;

• Une authentification renforcée, garantissant l’identité du signataire avec un haut niveau de fiabilité ;

• Une valeur légale équivalente à une signature manuscrite, conformément à la loi 43-20 sur la digitalisation au Maroc.