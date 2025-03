Temu : une nouvelle plateforme de shopping en ligne au Maroc

Depuis son lancement en avril 2024, Temu, une plateforme internationale de commerce en ligne, a marqué son entrée sur le marché marocain. Avec plus de 600 catégories de produits, allant des articles ménagers aux appareils électroniques, en passant par l’habillement et les accessoires, l’application chinoise ambitionne d’offrir une expérience de shopping accessible et diversifiée.

Temu repose sur un modèle qui met en relation directe les consommateurs et les fabricants, limitant ainsi les intermédiaires et permettant de proposer des prix attractifs. Cette approche permet d’afficher des tarifs généralement plus bas que ceux des circuits de distribution classiques.

Depuis son arrivée au Maroc, la plateforme a connu un certain engouement, attirant de nombreux consommateurs en quête de solutions d’achat en ligne. Des articles du quotidien, comme des ustensiles de cuisine, des vêtements pour enfants ou des équipements sportifs, figurent parmi les nombreux produits disponibles.

L’un des arguments mis en avant par Temu est la diversité de son offre à des prix compétitifs. La plateforme mise également sur un service client réactif et un processus de livraison optimisé pour instaurer un climat de confiance. Les utilisateurs peuvent comparer les prix et profiter de promotions régulières, faisant de Temu une option intéressante pour ceux qui recherchent des alternatives aux canaux de distribution traditionnels.

Fondée en septembre 2022, Temu s’est développée sur plus de 90 marchés à travers le monde. Le Maroc représente aujourd’hui un marché stratégique en Afrique, avec une base d’utilisateurs qui s’élargit progressivement. La disponibilité de l’application en arabe et en français renforce son accessibilité auprès des consommateurs marocains.