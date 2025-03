Maroc-Etats-Unis : Après la diplomatie, place à l’énergie

Leila Benali, ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, a rencontré son homologue américain, Chris Wright, ce mardi 11 mars à Houston, aux États-Unis. Cette «réunion constructive» a été l'occasion «d'explorer de précieuses opportunités pour renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie et des investissements stratégiques bilatéraux», a déclaré l'ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, sur la plateforme X.

In Houston, on the margins of @CERAWeek, Minister Leila Benali held a constructive meeting with U.S. Energy Secretary @SecretaryWright, exploring valuable opportunities for enhanced cooperation in #energy and strategic bilateral investments. #Africa was a key focus, reflecting… pic.twitter.com/IcHcVudIVX