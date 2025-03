Espagne : Vox presse Sanchez de condamner le «Comité de libération de Ceuta et Melilla»

Le projet de réactivation du «Comité de libération de Ceuta et Melilla» suscite l'irritation de l'extrême droite espagnole. Le groupe parlementaire de Vox a adressé, mardi 11 mars, deux questions écrites au gouvernement dirigé par Pedro Sanchez. Les députés interpellent l'exécutif pour savoir «s'il a reçu des garanties formelles que le Maroc ne revendiquera pas les deux villes autonomes», indique Vox sur son site.

Ce parti d'extrême droite avait déjà manifesté son inquiétude après la publication, en novembre 2024, par des médias ibériques, de la relance du «Comité de libération de Ceuta et Melilla», dissous en 2014.

Vox reproche au «gouvernement socialiste de se cacher derrière ses prétendues bonnes relations avec le Maroc» au lieu de manifester son désaccord face à la création de ce comité, notamment en envoyant une note verbale de protestation aux autorités marocaines.

Ces démarches ont été «ignorées» par le cabinet Sanchez, critique Vox. Face à ce silence, le parti a choisi de recourir à la voie parlementaire pour pousser l'exécutif à clarifier sa position sur cette question.

Les actions du «Comité de libération de Ceuta et Melilla» ne représentent plus une menace sérieuse pour l'Espagne, comparé à l'époque où il était dirigé par le duo formé par le conseiller parlementaire Yahyia Yahyia et Said Chramti, président de l'Association Grand Rif des Droits de l'Homme.