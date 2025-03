Akhannouch préside la réunion sur la réforme du système de santé au Maroc : Projets et avancées pour 2030

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé, le mardi 11 mars 2025 à Rabat, une réunion sur la mise en œuvre du chantier de promotion du système de santé, conformément à la Haute Volonté Royale. L’objectif est de suivre l’avancement des réformes clés : gouvernance, infrastructures, digitalisation et augmentation des effectifs des professionnels de la santé.

M. Akhannouch a confirmé que le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer l’offre de santé publique, garantissant une prestation de qualité qui répond aux attentes des citoyens et renforce l’Etat social voulu par le Roi Mohammed VI. Il a également insisté sur l’importance de respecter les délais pour compléter les projets de santé et d’améliorer l’accueil des usagers dans les établissements publics.

La réunion a permis de faire le point sur la mise en place de structures de gouvernance, telles que l’Agence Marocaine des Médicaments et l’Agence Marocaine du Sang, pour renforcer le contrôle du secteur. Elle a aussi abordé l’avancement des travaux de construction et de réhabilitation de 6 centres hospitaliers universitaires et de 79 hôpitaux provinciaux et régionaux, ajoutant 11.338 lits à l’offre de soins.

La réunion a par ailleurs permis de prendre connaissance des avancées au niveau de la création de facultés de médecine et de pharmacie à Guelmim, Errachidia et Beni-Mellal, ainsi qu’au niveau de la réforme du cursus de formation des professionnels de la santé.

Enfin, des progrès ont été réalisés dans la digitalisation du système de santé, avec la mise en place d’un système informatique intégré, et des avancées sensibles ont été faites dans le programme d’augmentation des effectifs de santé pour 2030. Le programme de formation a également été réformé pour mieux répondre aux besoins du secteur.