SFI accorde un prêt de 30M$ au groupe Kazyon pour dynamiser le commerce de détail au Maroc

La Société Financière Internationale (SFI) a octroyé un prêt de 30 millions de dollars à l'entreprise égyptienne Kazyon pour soutenir son expansion au Maroc. Cette initiative vise à accroître les capacités de vente au détail et de stockage de l'entreprise, tout en créant 3 000 emplois, rapportent des médias égyptiens.

Fondée en 2014, Kazyon Égypte s'est rapidement imposée comme l'une des principales chaînes de distribution, spécialisée dans la vente de produits alimentaires et d'épicerie à prix réduits. En 2023, Kazyon a lancé ses opérations au Maroc, où elle gère déjà plus de 150 magasins de détail à bas prix, ainsi qu'un centre de distribution.

Selon les médias égyptiens, ce projet contribuera à développer une chaîne de valeur moderne dans le secteur de la vente au détail au Maroc. Il s'inscrit dans la stratégie de la SFI visant à investir dans le secteur de la vente au détail en Afrique pour renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables.

«Ce prêt consolide notre position de leader en tant que plus grand détaillant de produits alimentaires et d'épicerie à prix réduits en Afrique et dans le monde arabe, du Maroc à l'Arabie Saoudite, en servant quotidiennement plus d'un demi-million de clients. Nous restons déterminés à offrir des produits alimentaires abordables pour soutenir nos communautés et viser la prospérité et l'excellence pour nos employés.» Hassan Heikal, fondateur et PDG de Kazyon

De son côté, Cheikh Omar Silla, Directeur Régional de la SFI pour l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique, a déclaré que «l'accès à des biens essentiels de qualité à des prix abordables est crucial pour assurer la sécurité alimentaire et améliorer les moyens de subsistance». Il a souligné que l'expansion des activités de Kazyon non seulement dynamise le secteur de la vente au détail moderne et offre des produits à prix réduits au Maroc, mais facilite également l'accès à une alimentation nutritive pour les familles marocaines.