«Basmat al-Tourath», une série animée consacrée au patrimoine du Maroc

Chaque vendredi soir du ramadan, les internautes ont rendez-vous avec un nouvel épisode de «Basmat al-Tourath» (L’empreinte du patrimoine). Il s’agit de la première série animée consacrée au patrimoine matériel et immatériel du Maroc, avec une vocation à «faire de l’Histoire un récit vivant, accessible à tous, loin des cercles académiques fermés et des manuels scolaires figés». A l’initiative de Nabil Mouline, historien et chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’idée est ainsi de «conquérir une ‘souveraineté narrative’, un concept fondamental qui souligne combien la manière dont un peuple raconte son passé conditionne la manière dont il se projette dans l’avenir», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

En effet, l’historien estime que ce terrain «n’est jamais neutre». L’Histoire est «un territoire disputé, un champ de bataille où se décide la manière dont les peuples se perçoivent et dont ils veulent être perçus». «Le patrimoine, loin d’être une simple archive du passé, est un enjeu politique et identitaire qui conditionne l’avenir», souligne la même source, ajoutant que cette série a pour but de proposer un contenu au-delà de la simple vulgarisation. L’initiateur prône ainsi «un acte de restitution historique, un outil stratégique face aux défis contemporains de l’appropriation culturelle et des batailles mémorielles».

Dans le cadre de cette création, Nabil Mouline s’est associé à Mustapha El Fekkak (Swinga), afin de fournir «un format qui allie rigueur scientifique et puissance narrative, afin que chaque épisode soit une véritable expérience immersive». Dans ce sens, le premier épisode est consacré à Tinmel. Il met en lumière le rôle déterminant de ce village du Haut Atlas dans la création et le développement de l’Empire almohade, devenu une «superpuissance médiévale».

Donnant à ce contenu une dimension de sensibilisation, l’historien prône également une démarche de mettre en valeur un héritage précieux, «un élément essentiel de l’identité collective à préserver et à transmettre». Pour lui, les détenteurs de ce leg sont responsables de sa préservation, de sa promotion et de sa transmission, de manière à «ce qu’il soit fidèlement représenté et pleinement apprécié», y compris auprès des jeunes générations.