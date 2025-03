Ramadan : Comment le jeûne améliore la santé ? [Tribune]

Le jeûne fait partie de la nature de la vie humaine, pas l’excès. Le corps humain est bien préparé pour s’adapter au manque d’alimentation en déclenchant automatiquement plusieurs mécanismes, pour assurer la continuité du fonctionnement des organes et la survie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme dans les cas de grève de faim de longue durée.

Mais, cet organisme n’est pas adapté –à travers l’évolution humaine– pour gérer l’excès alimentaire qui déclenche, à cause de cette inadaptation, des pathologies graves. De ce fait, le jeûne a une action protectrice et préventive importante contre les maladies métaboliques ou les infections, mais également curative, de guérison.

L’adaptation du corps pendant le ramadan :

• Le corps entre dans un état de jeûne, 8 heures environ après le dernier repas, quand les intestins finissent d'absorber les nutriments contenus dans les aliments digérés. Par la suite, il utilise le glucose stocké dans le foie et les muscles, pour son énergie.

• Avec la continuation du jeûne et après épuisement des réserves de glucose dans le foie et dans les muscles, le corps passe –quand nécessaire– à la dégradation et à la consommation des graisses. En les brûlant, le poids baisse, de même que le taux du mauvais cholestérol et la glycémie.

• Ce mécanisme fait perdre 5% du poids de départ si alimentation saine et équilibrée, à poursuivre après le ramadan. Il permet ainsi de réduire le risque du diabète et des maladies cardio-vasculaires : les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, entre autres.

• Pendant la deuxième moitié du ramadan, le corps est complètement adapté au jeûne. Le côlon, le foie, les reins et la peau sont en cure de détoxification.

• Grace au jeûne, le corps a «le temps» et les moyens pour accomplir plusieurs fonctions, dont sa propre auto réparation, sa détoxification, le renouvellement des cellules, le renforcement des tissus.

• L’effet du jeûne pendant le ramadan sur le système immunitaire est favorable, d’autant que le jeûne thérapeutique a des effets positifs sur la santé mentale. Il stimule les hormones du bien-être, améliorant l’humeur et aidant à soulager le stress, l’anxiété et la dépression.

• En mettant au repos le système digestif, le jeûne aide aussi à se débarrasser des troubles digestifs, avec une meilleure digestion. Cela dit, la consommation réduite de liquides pendant le jeûne doit être rattrapée entre les périodes du jeûne pour éviter la déshydratation.