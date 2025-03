France : Marion Maréchal mise en examen pour diffamation contre une ONG musulmane

L’eurodéputée française d’extrême droite, Marion Maréchal, est mise examen ce mardi pour diffamation, sur la base d’une plainte de l’association Valeurs et réussite. L’élue du parti Identité-Libertés avait taxé cette organisation, gérante de l’école musulmane de Valence, d’être affiliée aux Frères musulmans. Selon le média français Ici, elle «sera jugée au tribunal correctionnel de Valence et encourt jusqu’à 12 000 euros d’amende».

Les propos incriminés ont été tenus octobre 2035. Invitée sur CNews, Marion Maréchal avait allégué ces liens avec le mouvement islamiste, qui poursuit «le même objectif que Daech et Al-Qaïda, c’est-à-dire imposer la charia dans le monde», selon elle. L’eurodéputée a également partagé ces propos sur ces réseaux sociaux.

Cité également par Ici, l’avocat de l’association, Me Jean-Yves Dupriez, a estimé que ce procès devrait «avoir des répercussions importantes sur la manière dont on peut traiter publiquement des personnes de ‘Frères musulmans’ et d’avoir des liens avec des terroristes».