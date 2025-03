Affaire Hicham Jerando : Libération de la jeune fille Malak et sa mère

Le tribunal de première instance de Casablanca a ordonné, lundi, la libération de l'enfant Malak et de sa mère, en attendant leur procès dans l'affaire impliquant le YouTubeur Hicham Jerando, Marocain vivant au Canada. Cette décision fait suite à leur arrestation la semaine dernière, aux côtés d'autres membres de la famille.

Malak et quatre autres accusés font face à des charges pour avoir participé à des insultes contre un organe constitutionnel, offensé une entité organisée, et pour leur implication dans la diffusion et la publication de fausses informations visant à porter atteinte à la vie privée d'autrui et à les diffamer, ainsi qu'à des menaces.

Le Parquet a précisé dans un communiqué, le 3 mars, que ces poursuites ont été engagées après une enquête préliminaire menée par la Brigade nationale de la police judiciaire, sur instruction du Procureur du Roi. Cette enquête a révélé, suite à une plainte d'une femme victime de diffamation et de menaces par téléphone, que les suspects étaient impliqués dans des actes de diffamation, calomnie, insulte et menaces, certains ayant même perçu de l'argent grâce à ces crimes.

Selon le communiqué, l'enfant Malak était «responsable de l'acquisition et de la fourniture des cartes SIM utilisées pour commettre des actes de diffamation, d'extorsion et de menaces par le principal suspect, qui est lié à elle et actuellement en fuite à l'étranger».