Brahim Diaz et Orange Maroc lancent “Orange Koora Talents” pour inspirer la jeunesse marocaine

En tant que sponsor officiel de la WAFCON et de l’AFCON, qui se tiendront cette année au Maroc, Orange Maroc renforce son engagement envers le football africain en s’associant à Brahim Diaz, international marocain évoluant au Real Madrid. Ensemble, ils lancent «Orange Koora Talents», un programme dédié aux jeunes passionnés de football.

Dans le cadre de cette initiative, Brahim Diaz et Orange Maroc organiseront un match gala réunissant de jeunes talents venus de différentes régions du Maroc. Ce sera une occasion exceptionnelle pour ces jeunes de rencontrer leur idole, d’échanger avec lui et de s’inspirer de son parcours.

Pour participer, un concours digital et sur le terrain sera mis en place afin d’identifier les jeunes les plus talentueux et passionnés, qui auront la chance de prendre part à cet événement exclusif. Tous les jeunes talents, filles comme garçons, âgés de 13 à 14 ans, auront la possibilité de participer, sans distinction de région ou de sexe.

En tant qu’ambassadeur d’Orange Koora Talents, Brahim Diaz souhaite transmettre des valeurs essentielles, telles que le travail, l'engagement, et la solidarité.

Brahim Diaz a choisi Orange Maroc pour partager son expérience et inspirer la nouvelle génération, avec un message clair : croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser.

À travers ce partenariat, Orange Maroc réaffirme son soutien aux jeunes talents marocains et à l’écosystème sportif du Royaume. “Orange Koora Talents” s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large visant à offrir des opportunités uniques aux jeunes marocains et à promouvoir l’essor du football national.