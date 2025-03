Maroc-France : Un incubateur pour booster neuf startups marocaines du gaming

Le programme «Video Game Incubator», destiné à l’accompagnement de neuf startups marocaines spécialisées dans le jeu vidéo, a été lancé ce lundi à Rabat. L’événement s’est déroulé en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, d’une délégation de l’ambassade de France au Maroc et de plusieurs acteurs du secteur.

Ce programme vise à structurer, développer et pérenniser les entreprises marocaines du gaming en accélérant leur montée en compétences et en renforçant leurs connexions avec l’écosystème international.

S’étendant sur cinq mois d’incubation et deux mois de suivi, l’initiative propose une formation complète couvrant :

• La préproduction de jeux vidéo,

• La stratégie de marque et de communication,

• La gestion d’entreprise et le suivi de production,

• La stratégie commerciale et financière.

En plus de cette formation, les startups bénéficieront d’échanges avec des experts du gaming et des opportunités de mise en relation avec des investisseurs internationaux.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Déclaration d’intention signée entre le Maroc et la France en octobre dernier, sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Emmanuel Macron, visant à soutenir et structurer l’écosystème du jeu vidéo au Maroc.

«L’industrie du gaming prend une place croissante à l’échelle mondiale. Nous voulons voir émerger des entreprises marocaines capables de s’imposer sur le marché international», a déclaré Mohamed Mehdi Bensaid.

De son côté, Agnès Humruzian, conseillère de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France à Rabat, a insisté sur l’enjeu culturel et économique du gaming dans la coopération franco-marocaine : «Ce secteur est un véritable levier d’emplois et d’innovation, et nous sommes fiers de contribuer à son essor au Maroc.»

Pour Julien Villedieu, fondateur de la société LLP (Level Link Partners) et concepteur du programme, l’objectif est clair : «Ce programme ambitieux permettra à ces neuf startups d’atteindre un niveau d’excellence international et de s’intégrer pleinement à l’industrie mondiale du gaming.»