Le Maroc confirme son succès touristique avec 521 000 visiteurs supplémentaires en deux mois

Le Maroc enchaîne les performances record en ce début d’année 2025. En février, près de 1,4 million de touristes ont franchi les postes-frontières du royaume, soit une hausse de 22 % par rapport à la même période en 2024, ce qui représente 248 000 arrivées supplémentaires. Cette croissance est portée à la fois par les touristes étrangers (+18 %, soit 119 000 visiteurs de plus) et les Marocains résidant à l’étranger (+26 %, soit 130 000 visiteurs supplémentaires).

Sur les deux premiers mois de l’année, le Maroc a accueilli 2,7 millions de touristes, un bond de 24 % par rapport à 2024, soit 521 000 visiteurs de plus. Les principaux marchés émetteurs affichent des performances solides, confirmant l’attractivité du pays.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, salue ces résultats : «Un demi-million de visiteurs supplémentaires en seulement deux mois, c’est un chiffre qui parle de lui-même. Cela confirme que le Maroc a sa place parmi les grandes destinations mondiales. Chaque visiteur contribue directement à l’essor économique de nos régions, à la création d’emplois et à l’insertion des jeunes. C’est une dynamique gagnante pour tout l’écosystème et une preuve que la stratégie touristique du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – que Dieu l’assiste –, continue de porter ses fruits.»