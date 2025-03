Maroc – France : Une déclaration conjointe pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé

Les ministres de la Justice du Maroc et de la France ont signé, ce lundi à Rabat, une déclaration conjointe pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, dans le cadre de la visite de Gérald Darmanin, entamée dimanche 9 mars. Ce cadre a été scellé avec Abdellatif Ouahbi, à l’issue d’une réunion de travail entre les deux parties, pour renforcer la coopération juridique et judiciaire.

En effet, cette déclaration est en phase avec le plan d’action initié à cet effet en mai 2024, et dont l’une des priorités est la lutte antiterroriste et le crime organisé, deux fléaux en croissance. Ainsi, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune pour y répondre, outre la modernisation du système judiciaire, la promotion de la formation continue, surtout en matière de gestion administrative et de législation. Dans ce sens, la déclaration met l’accent aussi sur l’échange des pratiques et de l’expertise.

A l’issue de cette rencontre, les deux ministres se sont félicités de la coopération judiciaire entre leurs deux pays, tout en évoquant le réexamen de certains accords. Par la même occasion, le ministre Gérald Darmanin a loué le rôle du Maroc dans cette dynamique, ce qui a permis d’importantes arrestations liées au crime organisé, ces derniers mois.