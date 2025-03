Zeus Resources acquiert un projet d'antimoine au Maroc

Zeus Resources Limited, une entreprise australienne spécialisée dans l'exploration de l'uranium et d'autres métaux, a révélé l'acquisition du projet d'antimoine situé près de Casablanca.

Ce projet s'étend sur six permis d'exploration couvrant une superficie totale de 79 kilomètres carrés. Grâce à cette acquisition, Zeus vise à capitaliser sur le marché mondial de l'antimoine, actuellement sous pression en raison de la demande croissante dans des secteurs tels que le photovoltaïque solaire et les chaînes d'approvisionnement militaires.

Le site présente un potentiel d'exploration immédiat, bénéficiant d'une infrastructure existante qui assure un accès tout au long de l'année.

Zeus Resources Ltd se consacre à l'exploration et au développement de ressources minérales, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion de projets d'exploration de haute qualité, notamment ceux impliquant des minéraux d'importance industrielle.