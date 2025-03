Salon des élus francophones : A Paris, le Maroc aborde la diplomatie des territoires

Premier rendez-vous pour les décideurs territoriaux de France et de la francophonie, le Salon des élus francophones se tiendra le 2 avril 2025, à l’Espace Champerret de Paris. Cette année, l’événement organisé par l’Association des élus de France (AEF), en partenariat avec le Salon Innopolis Expo, accueillera l’Association marocaine des présidents de conseils communaux (AMPCC), l’Union des associations des élus locaux du Sénégal (UAEL) et la Région et la Mairie de ville de Polyana (Ukraine).

Les tables rondes et les débats porteront sur deux thématiques : «La promesse républicaine : partout et pour tous !» et «Diplomatie et territoires : comment réenchanter la coopération décentralisée ?», font savoir les organisateur. Président de l’AEF, Driss Ettazaoui déclare à Yabiladi que la participation de la délégation marocaine intervient en mise en œuvre d’une convention de coopération, signée en novembre 2024 au Maroc, avec le président de l’AMPCC et maire de la ville de Tanger, Mounir Laymouri, prévu parmi les intervenants.

«Nous avons été une trentaine d’élus de l’AEF à nous être déplacés, pour rencontrer nos homologues du Maroc, mais aussi des responsables. Nous avons invité, à notre tour, les membres de l’AMPCC, qui seront parmi nous du 2 au 5 avril, dans le cadre d’une visite historique», nous a-t-il déclaré. Ce rapprochement s’est inscrit dans la dynamique de la visite d’Etat effectuée par le président français Emmanuel Macron, en octobre dernier au Maroc.

«Cette convention de coopération prévoit notamment des échanges, d’où le déplacement d’une importante délégation de maires de premiers plan (Casablanca, Tanger, Rabat, Laâyoune, Tiznit, Youssoufia…), qui vont intervenir et effectuer des visites institutionnelles», nous dit encore le président de l’AEF. Ce cadre permettra également «la création d’un grand Salon international des élus francophones au Maroc».

Le panel prévisionnel inclut notamment l’intervention de Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux de France, ainsi que Bruno Fuchs, député et président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, l’événement sera une occasion de rencontres et de networking, pour renforcer «les réseaux d’élus et partenaire de l’AEF ainsi que l’écosystème d’Innopolis Expo afin d’accélérer la transformation des territoires».