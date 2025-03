Défense : Le Maroc et la France organisent un exercice pour l’élite des parachutistes

Les armées marocaine et française collaborent pour un exercice militaire baptisé «Scorpion». «Environ 300 parachutistes des forces spéciales des deux nations prennent part à cet entraînement, qui se déroule du 2 au 13 mars sur la base aérienne de Benguerir et dans les montagnes d'Oukaïmden», révèle à Yabiladi une source marocaine.

«Ces manœuvres visent principalement à renforcer les capacités opérationnelles et tactiques des parachutistes des Forces armées royales et de l'armée française, notamment en matière d'infiltration des lignes ennemies et de lutte contre le terrorisme», précise la même source.

Les armées des deux pays avaient déjà organisé, en octobre 2024, la 30e édition de l'exercice naval «Chebec». Elles préparent également les manœuvres militaires «Chergui 2025», prévues en septembre à Errachidia, ce qui a courroucé Alger.