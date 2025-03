Neo Motors livre ses premiers véhicules aux Forces Armées Royales

Neo Motors franchit une nouvelle étape dans son développement industriel. Son PDG, Nassim Belkhayat, a annoncé la livraison du premier lot de véhicules de la marque aux Forces Armées Royales (FAR), sur Linkedin. Un moment symbolique qui confirme l’ambition de l’entreprise de s’imposer comme un acteur clé de l’industrie automobile marocaine.

«Au-delà d’une simple livraison, cet événement symbolise un engagement fort : celui de voir l’industrie nationale portée par l’excellence et la confiance de notre élite, les Forces Armées Royales», a déclaré Nassim Belkhayat. Il a rappelé que la réception de Neo Motors par le roi Mohammed VI, en mai 2023, avait marqué une reconnaissance institutionnelle et un encouragement royal à poursuivre ce projet industriel avec rigueur et ambition.

Le choix des FAR d’acquérir ces véhicules témoigne d’un soutien stratégique à l’industrie nationale. «C’est un honneur et une responsabilité», souligne le PDG, mettant en avant le rôle moteur des FAR dans la consolidation d’un écosystème industriel innovant.

Neo Motors exprime également sa gratitude au ministère de l’Industrie et du Commerce pour son accompagnement dans le développement de cette marque nationale.