Liberté économique : Le Maroc surclasse les autres pays d’Afrique du Nord

Le Maroc a consolidé sa position en matière de liberté économique, se classant premier en Afrique du Nord selon l’édition 2025 de l’Indice de la liberté économique publié par le Heritage Institute. Avec un score de 60,3 points sur 100, le Royaume se positionne au 86ᵉ rang mondial sur 176 pays évalués, intégrant ainsi la catégorie des pays “modérément libres”.

Le Maroc a enregistré une progression notable, améliorant son score de 3,5 points par rapport à l’édition précédente. Cette avancée témoigne des efforts du Royaume pour renforcer son environnement économique et attirer davantage d’investissements.

Détails des notes par critère pour le Maroc :

• Liberté d’investissement : 75 points

• Liberté financière : 75 points

• Liberté monétaire : 74,4 points

• Fardeau fiscal : 71,4 points

• Liberté des affaires : 68,9 points

• Dépenses publiques : 67,9 points

• Liberté commerciale : 67,2 points



Le Maroc surclasse les autres pays de la région

Dans la région Afrique du Nord, le Maroc se distingue comme le seul pays classé dans la catégorie “modérément libre”. Les autres pays de la région se situent comme suit : Mauritanie (119e) : Catégorie “plutôt libre”, Égypte (145e) : Catégorie “plutôt libre”, Tunisie (149e) : Catégorie “répression économique”, Algérie (160e) : Catégorie “répression économique”.

Cette classification souligne les disparités en matière de liberté économique au sein de la région, le Maroc se positionnant comme un leader régional. En élargissant à toute la région MENA (Moyen orient et Afrique du Nord) le Maroc se classe en 7e position, derrière l'Arabie Saoudite et devant le Koweit.

Au niveau mondial, les cinq premières positions sont occupées par : Singapour (84,1 points), Suisse : (83,7 points), Irlande : (83,1 points), Taïwan : (79,7 points), Luxembourg : (79,5 points).

L’édition 2025 de l’indice révèle que l’économie mondiale demeure “en grande partie non libre”. Le score moyen mondial de liberté économique s’est amélioré de seulement 1,1 point par rapport à l’année précédente, atteignant 59,7 points. Cette stagnation met en évidence les défis persistants auxquels sont confrontés de nombreux pays pour instaurer des environnements économiques plus libres et plus prospères.