Maroc : Les vents violents et fortes pluies sont sans lien avec la tempête Jana

Alors que la tempête Jana frappe l’Europe occidentale avec des rafales dépassant les 150 km/h, les vents violents observés ces derniers jours au Maroc n’y sont pas directement liés. Selon Houcine Youabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie, ces conditions météorologiques s’expliquent par un système dépressionnaire indépendant, situé près des côtes portugaises.

«Il ne s’agit pas d’une extension de la tempête Jana, mais bien d’un phénomène dépressionnaire classique en hiver, qui entraîne des vents forts et des précipitations abondantes sur le Maroc», précise-t-il dans une déclaration à Assahra Al-Maghribia. Ce système influence une large zone allant du Portugal au Maroc, générant des vents soufflant jusqu’à 85 km/h et de fortes averses sur plusieurs régions du royaume.

Les précipitations s’annoncent particulièrement intenses dans le nord, le centre et l’est du pays, avec des cumuls allant de 80 à 150 mm dans des villes comme Tanger, Chefchaouen, Tétouan, Larache et Al Hoceima. Des chutes de neige sont également prévues sur les reliefs dépassant 1 500 mètres d’altitude, notamment dans le Haut et le Moyen Atlas, où l’on attend jusqu’à 70 cm de neige.

Si le vent fort constitue un danger majeur, il reste bien en deçà des rafales extrêmes enregistrées en Europe du Nord sous l’effet de la tempête Jana. Au Maroc, les rafales atteindront 85 km/h, notamment sur les zones côtières, avec des vagues de 4 à 5 mètres attendues entre Tanger et Tan-Tan.

Les autorités marocaines appellent à la vigilance, notamment dans les zones à risque. «Les citoyens doivent éviter les oueds, limiter leurs déplacements et suivre les recommandations des services compétents», insiste Houcine Youabed.

Le niveau d’alerte rouge reste en vigueur jusqu’à lundi midi, confirmant que ces conditions météorologiques, bien que sévères, ne sont pas une conséquence directe de la tempête qui touche l’Europe.