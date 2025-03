Brahim Diaz, Joueur Cinq Étoiles Mahou du mois de février

Brahim Diaz a été désigné Joueur Cinq Étoiles Mahou pour le mois de février, récompensant ses performances avec le Real Madrid. Le milieu offensif a disputé les huit rencontres de son équipe sur cette période et s’est illustré en marquant lors de la victoire face à Manchester City en Ligue des champions.

Après avoir reçu son trophée à la Ciudad Real Madrid, Brahim a exprimé sa gratitude : «Je suis très heureux de remporter ce prix, mais surtout de voir comment l’équipe évolue et de ressentir le soutien des supporters. C’est quelque chose d’incroyable, et j’essaie toujours de leur rendre sur le terrain.»

Plein de confiance, l’international espagnol affiche sa détermination : «J’ai envie de continuer à gagner et à aider l’équipe. Nous devons poursuivre sur cette dynamique positive.»

Conscient de l’enchaînement des matchs, il garde le cap sur les prochains objectifs : «On joue tous les trois jours et le calendrier est chargé, mais on est dans une bonne dynamique. On vient de remporter la première manche du derby, ce qui nous place dans une bonne position pour le retour. Maintenant, on se concentre sur le Rayo Vallecano, car chaque match est crucial pour rester en haut du classement et lutter pour la Liga.»

Cette saison, Brahim Diaz totalise 6 buts et 3 passes décisives en 31 matchs, toutes compétitions confondues.