Le Maroc à l’honneur au salon du tourisme moto “Moto Days” de Rome

La 13ᵉ édition du salon Moto Days, grand rendez-vous italien dédié au tourisme à moto, a ouvert ses portes vendredi à Rome, avec le Maroc comme invité d’honneur. L’événement rassemble passionnés de deux-roues et professionnels du secteur.

Lors de l’inauguration, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a salué l’initiative des organisateurs et souligné la montée en puissance du tourisme moto au Maroc. «Ce type de voyage, loin des circuits traditionnels, favorise les rencontres avec les populations locales. Il allie aventure, découverte et échanges culturels», a-t-il déclaré. Le diplomate a également mis en avant les dimensions solidaire et écologique de ce mode de tourisme.

Dans le cadre de l’événement, Anthony Schless, coordinateur général du Rallye Africa Eco Race, a dévoilé les grandes lignes de l’édition 2026. Celle-ci partira de Tanger et traversera le Sahara marocain et la Mauritanie avant d’arriver à Dakar. Il a rappelé que l’édition 2025, placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, avait déjà parcouru un itinéraire majeur à travers le Maroc, reliant Tanger aux provinces du sud via Laâyoune et Dakhla.

Le salon Moto Days s’étend sur 40 000 m² et propose une immersion complète dans l’univers des deux-roues : expositions, essais sur piste et hors route, démonstrations sportives et conférences sur la mobilité et la durabilité. Une attention particulière est portée aux femmes motardes, avec l’initiative “Motociclista, sostantivo femminile”, ainsi qu’à la technologie et à l’innovation durable, au cœur des enjeux du secteur.