France : du porc servi à un enfant musulman, un entraîneur quitte son club

L’entraîneur de l’équipe réserve du RC Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), Mohamed Bousbaa, a claqué la porte après un incident qu’il qualifie d’islamophobe. En soutien, plus d’une dizaine de joueurs boycottent les entraînements et les matchs.

L’affaire remonte à un tournoi où la femme et le fils de l’entraîneur, tous deux de confession musulmane, ont reçu des sandwiches contenant du porc. Mohamed Bousbaa affirme que cet acte était délibéré, orchestré par des membres du club avec qui il entretenait des tensions.

«Même pas un simple pardon ! J’avais commandé deux sandwiches à des personnes qui me connaissaient mais ne m’appréciaient pas. Quand ma femme et mon fils ont croqué dedans, on s’est rendu compte qu’on leur avait servi du porc», déplore-t-il dans L’Est Républicain.

Face au silence du club et à l’absence de sanctions, le technicien a choisi de partir. Il reproche aux dirigeants de n’avoir pris aucune mesure et d’avoir laissé l’affaire sans suite. En signe de solidarité, plusieurs joueurs de l’équipe B ont cessé de s’entraîner et de jouer les matchs officiels.