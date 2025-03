Tomates marocaines en France : vers un accord bilatéral

Un accord bilatéral entre les producteurs de tomates marocains et français devrait être signé à la mi-mars, afin de mieux réguler la présence des tomates cerise marocaines sur le marché français, selon le média spécialisé Réussir. L’objectif est d’éviter qu’elles ne concurrencent directement la production locale au début de la saison hexagonale.

Longtemps, les tomates marocaines arrivaient en contre-saison, complétant l’offre française. Mais avec le développement de la production sous serre dans le sud du Maroc et l’essor du segment de la tomate cerise, l’équilibre s’est rompu. Produites à moindre coût grâce à une main-d’œuvre moins chère et à l’irrigation à partir d’eau de mer dessalée, les tomates cerise marocaines sont aujourd’hui présentes en rayon dès le début de la saison française, à des prix bien plus compétitifs que ceux des producteurs locaux. Une situation qui a engendré des tensions entre les deux filières.

Cependant, les discussions engagées depuis plusieurs mois ont permis de poser les bases d’un compromis. À l’initiative des ministères de l’Agriculture des deux pays, le comité mixte franco-marocain des fruits et légumes, inactif depuis 2019, a été réactivé lors de la visite d’État du président français à Rabat en octobre dernier. Depuis, plusieurs réunions ont eu lieu entre les représentants des producteurs, notamment lors du Salon de l’Agriculture de Meknès en avril 2024 et celui de Paris en février 2025. L’accord attendu devrait formaliser des engagements sur la saisonnalité des importations marocaines.

Ce rapprochement entre les deux filières intervient alors que le Maroc a été mis à l’honneur dans plusieurs événements agricoles en France, notamment en tant qu’invité du Salon de l’Agriculture et du salon Medfel, dédié aux fruits et légumes, prévu les 23 et 24 avril à Perpignan. Une dynamique qui illustre un réchauffement des relations économiques entre Paris et Rabat, après une période de tensions diplomatiques.