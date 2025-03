Le Massalia, un nouveau navire pour renforcer la liaison entre le Maroc et Marseille

Les voyageurs marocains auront bientôt une nouvelle option pour traverser la Méditerranée dans des conditions optimales. La compagnie maritime La Méridionale, filiale du groupe CMA CGM depuis 2023, s'apprête à mettre en service Le Massalia, un navire moderne qui viendra renforcer la ligne entre Marseille et Tanger Med dès le mois de juin de cette année.

Ce ferry, dont le nom a été choisi à l'issue d'un processus collaboratif impliquant les salariés de la compagnie, incarne l'ancrage méditerranéen de La Méridionale et son engagement envers ses passagers. Avec ses 219 cabines, ses espaces de restauration, son cinéma et ses aires de jeux pour enfants, Le Massalia promet un confort accru aux voyageurs reliant la France et le Maroc.

Depuis son lancement en 2020, la ligne maritime Marseille-Tanger Med s'est imposée comme une alternative pratique pour les Marocains souhaitant se rendre en France avec leurs véhicules ou leurs marchandises. Avec ce nouveau navire, La Méridionale renforce sa capacité d'accueil et améliore l'expérience de voyage, répondant ainsi à une demande croissante, notamment en période estivale.