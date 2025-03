Affaire Bennis-Alj-Slaoui : La victime présumée retire sa plainte

Plaignante dans le cadre de l’affaire Bennis-Alj-Slaoui, Sixtine Félix a retiré sa plainte pour viol, vendredi 7 mars 2025, auprès du parquet de Casablanca. Mettant en cause principalement Kamil Bennis, la victime présumée s’est présentée, hier, devant un juge d’instruction à la Cour d’appel de la ville, pour déclarer son désistement. Citant une source proche, Le360 rapporte qu’elle a affirmé avoir été «inconsciente» au moment des faits et que «ce qu’elle avait relaté ne correspondait pas à la réalité».

La jeune femme a été accompagnée de son avocate Khadija Rougani, en présence de Kamil Bennis, accompagné également de son avocat. Citée par Le360, la défense de la partie civile a confirmé la décision de la plaignante, sans pour autant la commenter. L’information est révélée alors que le parquet de la chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Casablanca a clôturé les interrogatoires détaillés et une confrontation entre accusés et témoins.

Plus tôt cette année, le parquet s’est penché sur le contenu d’un enregistrement téléphonique, attestant d’une conversation entre le principal mis en cause et une amie de la plaignante. L’interlocutrice y aurait déclaré avoir accompagné la victime présumée et une connaissance marocaine chez un «charlatan» à Marrakech, qui aurait révélé à la concernée qu’elle aurait été droguée puis violée en état d’inconscience. La jeune femme a ainsi porté plainte en France et au Maroc, en soupçonnant avoir subi une soumission chimique.

Précédemment, la plaignante a insisté auprès de Le360 qu’elle mènerait la procédure «jusqu’au bout» pour obtenir «une condamnation proportionnée» et «être reconnue comme victime», d’autant qu’elle aurait «un dossier constitué de preuves scientifiques solides». Son fiancé, Mohamed Amine Naguib, est quant à lui en détention depuis janvier dernier, pour «violation du secret de l’enquête et diffamation», après la fuite d’une note vocale où il aurait relaté les détails de son échange avec le juge d’instruction. Il évoquait également le retrait de sa plainte pour coups et blessures, le 5 décembre.

Les faits remontent à une soirée organisée le 2 novembre 2024 au domicile de Kamil Bennis, issu d’une famille qui a fait fortune dans le secteur pharmaceutique. Trois autres individus, M’hamed Alj, fils du président du patronat marocain, Saad Slaoui, entrepreneur basé à Londres, et Ahmed Daghbour, conseiller communal, ont été mis en cause.

Le 24 décembre dernier, douze témoins entendus par la justice auraient réfuté les accusations de viol. Pour sa part, la plaignante avait maintenu sa version, tandis que Kamil Bennis avait invoqué un rapport consenti.